Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
20.04.2026 12:13:03
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 114th Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
no. 596/2014
Share buyback - 114th Interim Reporting
In the time period from 13 April 2026 until and including 19 April 2026, a number of 799,350 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 19 April 2026 amounts to 26,166,504 shares.
The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 20 April 2026
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board
20.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
2311228 20.04.2026 CET/CEST
Analysen zu Siemens AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
