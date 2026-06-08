Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
08.06.2026 14:36:33
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 119th Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
no. 596/2014
Share buyback - 119th Interim Reporting
In the time period from 1 June 2026 until and including 7 June 2026, a number of 298,706 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 7 June 2026 amounts to 27,946,655 shares.
The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 8 June 2026
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board
08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
2341588 08.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
14:36
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:36
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|266,55
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street vor positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenstart erholen. In Fernost dominierten die Bären.