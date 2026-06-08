Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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08.06.2026 14:36:33

EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 119th Interim Reporting
Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

08.06.2026 / 14:36 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback - 119th Interim Reporting

 

In the time period from 1 June 2026 until and including 7 June 2026, a number of 298,706 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.

 

Shares were bought back as follows:

 

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading
01/06/2026 63,282 272.07166
02/06/2026 51,823 278.41632
03/06/2026 63,358 275.49016
04/06/2026 60,869 272.49196
05/06/2026 59,374 269.61946

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).

 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 7 June 2026 amounts to 27,946,655 shares.

 

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

 

Munich, 8 June 2026

 

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board

 


08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 Munich
Germany
Internet: www.siemens.com

 
End of News EQS News Service

2341588  08.06.2026 CET/CEST

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