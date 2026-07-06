Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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06.07.2026 16:23:43

EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 1st Interim Reporting
Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

06.07.2026 / 16:23 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback – 1st Interim Reporting

 

In the time period from 1 July 2026 until and including 5 July 2026, a number of 182,900 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.

 

Shares were bought back as follows:

 

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading
01/07/2026 69,700 275.97640
02/07/2026 57,500 274.61020
03/07/2026 55,700 283.04400

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).

 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 5 July 2026 amounts to 182,900 shares.

 

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

 

Munich, 6 July 2026

 

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board

 


06.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 Munich
Germany
Internet: www.siemens.com

 
End of News EQS News Service

2361000  06.07.2026 CET/CEST

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