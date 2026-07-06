Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
06.07.2026 16:23:43
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 1st Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
no. 596/2014
Share buyback – 1st Interim Reporting
In the time period from 1 July 2026 until and including 5 July 2026, a number of 182,900 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 5 July 2026 amounts to 182,900 shares.
The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 6 July 2026
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board
06.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
2361000 06.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Siemens AG
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16:23
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:23
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
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15:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
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15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
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15:58
|Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
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Analysen zu Siemens AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|281,15
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