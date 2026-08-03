Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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03.08.2026 14:46:43
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 5th Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|End of News
|EQS News Service
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2376380 03.08.2026 CET/CEST
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