EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 5th Interim Reporting

Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



03.08.2026 / 14:46 CET/CEST

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Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback – 5th Interim Reporting

In the time period from 27 July 2026 until and including 2 August 2026, a number of 329,226 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.



Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading 27/07/2026 69,900 275.30674 28/07/2026 64,176 270.20972 29/07/2026 70,700 272.19890 30/07/2026 56,550 278.64063 31/07/2026 67,900 283.35794

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).



The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 2 August 2026 amounts to 1,470,137 shares.



The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

Munich, 3 August 2026



Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board

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