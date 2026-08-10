Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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10.08.2026 13:59:03
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 6th Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 6th Interim Reporting
In the time period from 3 August 2026 until and including 9 August 2026, a number of 267,600 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 9 August 2026 amounts to 1,737,737 shares.
The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 10 August 2026
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board
10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|End of News
|EQS News Service
|
2380040 10.08.2026 CET/CEST
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