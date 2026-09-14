EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback - 11th Interim Reporting

Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



14.09.2026 / 13:21 CET/CEST

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Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback - 11th Interim Reporting

In the time period from 7 September 2026 until and including 13 September 2026, a number of 334,900 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 Juli 2026.



Shares were bought back as follows:



Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading 07/09/2026 71,000 270.99246 08/09/2026 58,200 271.06940 09/09/2026 72,300 264.28515 10/09/2026 73,500 261.54063 11/09/2026 59,900 263.30823



The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).



The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 13 September 2026 amounts to 3,282,990 shares.



The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

Munich, 14 September 2026



Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board