Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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28.09.2026 09:30:01

EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 13th Interim Reporting
Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

28.09.2026 / 09:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback – 13th Interim Reporting

 

In the time period from 21 September 2026 until and including 27 September 2026, a number of 321,167 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.

 

Shares were bought back as follows:

 

Day of purchase Aggregated volume
in shares		 Weighted average price in Xetra trading
21/09/2026 58,010 271.60262
22/09/2026 57,336 274.93866
23/09/2026 70,000 274.39467
24/09/2026 69,500 275.48643
25/09/2026 66,321 278.80001

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).

 

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 27 September 2026 amounts to 3,931,057 shares.

 

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

 

Munich, 28 September 2026

 

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board


28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 Munich
Germany
Internet: www.siemens.com
LEI Code: W38RGI023J3WT1HWRP32

 
End of News EQS News Service

2406172  28.09.2026 CET/CEST

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