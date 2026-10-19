Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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19.10.2026 11:25:01
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 16th Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
19.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|End of News
|EQS News Service
|
2417992 19.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Siemens AG
|
19.10.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Siemens AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|263,90
|-1,07%
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