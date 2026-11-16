EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 20th Interim Reporting

Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



16.11.2026 / 12:09 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback – 20th Interim Reporting



In the time period from 9 November 2026 until and including 15 November 2026, a number of 359,920 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.



Shares were bought back as follows:



Day of purchase Aggregated volume

in shares Weighted average price in Xetra trading 09/11/2026 71,984 267.71754 10/11/2026 71,984 275.11888 11/11/2026 71,984 275.87810 12/11/2026 71,984 284.53543 13/11/2026 71,984 277.99525



The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).



The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 15 November 2026 amounts to 6,297,867 shares.



The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

Munich, 16 November 2026



Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board