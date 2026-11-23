Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
23.11.2026 09:43:41
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 21st Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
23.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|End of News
|EQS News Service
|
2440332 23.11.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:43
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:43
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07:43
|Siemens-Chef Busch bescheinigt deutscher Industrie großes KI-Talent (Spiegel Online)
|
20.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|260,00
|4,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.