Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
22.12.2025 09:06:53
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – 97. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – 97. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 21. Dezember 2025 wurden insgesamt Stück 350.778 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Februar 2024 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2024-29).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Februar 2024 bis einschließlich 21. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 19.903.233 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
München, 22. Dezember 2025
Siemens Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|238,65
|1,04%