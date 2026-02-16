Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
16.02.2026 10:45:53
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – 105. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – 105. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 15. Februar 2026 wurden insgesamt Stück 63.650 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Februar 2024 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2024-29).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Februar 2024 bis einschließlich 15. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 21.436.056 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
München, 16. Februar 2026
Siemens Aktiengesellschaft
Der Vorstand
16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2276910 16.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|10:03
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|235,65
|-6,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.