Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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16.06.2026 19:14:23

EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung
Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.06.2026 / 19:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Abschlussmeldung

Siemens Aktiengesellschaft schließt Aktienrückkauf ab

 

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 15. Juni 2026 wurden insgesamt Stück 314.736 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Februar 2024 mitgeteilt wurde.

 

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

 

Rückkauftag
 		 Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs im Xetra-Handel
08.06.2026 54.324 265,10947
09.06.2026 65.602 267,61474
10.06.2026 63.061 260,21058
11.06.2026 64.365 260,03917
12.06.2026 66.297 265,22078
15.06.2026 1.087 271,54439

 

Damit wurde am 15. Juni 2026 der Aktienrückkauf abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Februar 2024 bis einschließlich 15. Juni 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf Stück 28.261.391 Aktien. Dies entspricht 3,61% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich €212,28. Unter Einbezug von während der Laufzeit des Aktienrückkaufs an die ausführende Bank gezahlten bzw. von der Bank erhaltenen Ausgleichsbeträgen, welche jeweils als nachträgliche Anpassung des Erwerbspreises wirkten, ergibt sich bezogen auf den gesamten Aktienrückkauf ein durchschnittlicher Erwerbspreis je Aktie in Höhe von €212,27. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von €5.999.007.745,04 (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

 

Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 12. Februar 2024 für den 12. Februar 2024 mitgeteilt. Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgte durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2024-26).

 

München, 16. Juni 2026

 

Siemens Aktiengesellschaft

Der Vorstand


16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2347494  16.06.2026 CET/CEST

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