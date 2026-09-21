Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
21.09.2026 12:06:42
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien - 12. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 20. September 2026 wurden insgesamt Stück 326.900 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juli 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2026-31).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis einschließlich 20. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.609.890 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
München, 21. September 2026
Siemens Aktiengesellschaft
Der Vorstand
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2402306 21.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: DAX freundlich (finanzen.at)
|
12:06
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:06
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|271,45
|2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.