WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

22.09.2025 18:00:04

EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Healthineers AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information

22.09.2025 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Share buyback - 26th Interim Reporting

In the time period from and including 15 September 2025 until and including 21 September 2025, a number of 56,794 shares of Siemens Healthineers AG were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Healthineers AG; on 19 March 2025, Siemens Healthineers AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on 24 March 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume of shares Weighted average price (EUR)1
09/15/2025 9,794 47.8531
09/16/2025 10,000 47.7637
09/17/2025 18,000 47.3220
09/18/2025 9,000 47.5805
09/19/2025 10,000 47.0470

The transactions are published in a detailed form on the website of Siemens Healthineers AG (https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/share).

The total volume of shares which were bought back within the framework of the share buyback in the time period from and including 24 March 2025 until and including 21 September 2025 amounts to 6,025,984 shares.

The purchase of the shares of Siemens Healthineers AG is carried out by a credit institution that has been commissioned by Siemens Healthineers AG; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

Munich, 22 September 2025

Siemens Healthineers AG

The Managing Board

______________________________

1Excluding incidental acquisition costs, rounded to four decimal places according to commercial practice.


22.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Germany
Internet: https://www.siemens-healthineers.com

 
End of News EQS News Service

2201602  22.09.2025 CET/CEST

