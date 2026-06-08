EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Healthineers AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information



08.06.2026 / 18:00 CET/CEST

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Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Share buyback – 1st Interim Reporting

In the time period from and including 01 June 2026 until and including 07 June 2026, a number of 794,154 shares of Siemens Healthineers AG were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Healthineers AG; on 26 May 2026, Siemens Healthineers AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on 01 June 2026.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume of shares Weighted average price (EUR)1 06/01/2026 198,588 34.4961 06/02/2026 104,858 34.1646 06/03/2026 200,000 33.7243 06/04/2026 190,708 34.4773 06/05/2026 100,000 34.9175

The transactions are published in a detailed form on the website of Siemens Healthineers AG (https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/share).

The total volume of shares which were bought back within the framework of the share buyback in the time period from and including 01 June 2026 until and including 07 June 2026 amounts to 794,154 shares.

The purchase of the shares of Siemens Healthineers AG is carried out by a credit institution that has been commissioned by Siemens Healthineers AG; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

Munich, 08 June 2026

Siemens Healthineers AG

The Managing Board

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1Excluding incidental acquisition costs, rounded to four decimal places according to commercial practice.