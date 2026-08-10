Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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10.08.2026 18:00:04

EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Healthineers AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information

10.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Share buyback – 10th Interim Reporting

In the time period from and including 03 August 2026 until and including 09 August 2026, a number of 50,000 shares of Siemens Healthineers AG were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Healthineers AG; on 26 May 2026, Siemens Healthineers AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on 01 June 2026.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume of shares Weighted average price (EUR)1
08/03/2026 10,000 38.9103
08/04/2026 10,000 39.1789
08/05/2026 10,000 39.1477
08/06/2026 10,000 39.2590
08/07/2026 10,000 39.4829

 

The transactions are published in a detailed form on the website of Siemens Healthineers AG (https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/share).

The total volume of shares which were bought back within the framework of the share buyback in the time period from and including 01 June 2026 until and including 09 August 2026 amounts to 2,774,371 shares.

The purchase of the shares of Siemens Healthineers AG is carried out by a credit institution that has been commissioned by Siemens Healthineers AG; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

Munich,10 August 2026

Siemens Healthineers AG

The Managing Board

______________________________

1Excluding incidental acquisition costs, rounded to four decimal places according to commercial practice.


10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Germany
Internet: https://www.siemens-healthineers.com
LEI Code: 529900QBVWXMWANH7H45

 
End of News EQS News Service

2380196  10.08.2026 CET/CEST

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