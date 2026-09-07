Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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07.09.2026 18:00:01
EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Healthineers AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Share buyback –14th Interim Reporting
In the time period from and including 31 August 2026 until and including 6 September 2026, a number of 60,000 shares of Siemens Healthineers AG were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Healthineers AG; on 26 May 2026, Siemens Healthineers AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on 1 June 2026.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published in a detailed form on the website of Siemens Healthineers AG (https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/share).
The total volume of shares which were bought back within the framework of the share buyback in the time period from and including 1 June 2026 until and including 6 September 2026 amounts to 2,984,371 shares.
The purchase of the shares of Siemens Healthineers AG is carried out by a credit institution that has been commissioned by Siemens Healthineers AG; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).
Munich, 7 September 2026
Siemens Healthineers AG
The Managing Board
______________________________
1Excluding incidental acquisition costs, rounded to four decimal places according to commercial practice.
07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Germany
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|LEI Code:
|529900QBVWXMWANH7H45
|End of News
|EQS News Service
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2395196 07.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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18:00
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
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