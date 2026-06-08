Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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08.06.2026 18:00:03

EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 01. Juni 2026 bis 07. Juni 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt Stück 794.154 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 01. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1
01.06.2026 198.588 34,4961
02.06.2026 104.858 34,1646
03.06.2026 200.000 33,7243
04.06.2026 190.708 34,4773
05.06.2026 100.000 34,9175

 

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 01. Juni 2026 bis 07. Juni 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 794.154 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 

München, 08. Juni 2026

Siemens Healthineers AG

Der Vorstand

______________________________

1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet: https://www.siemens-healthineers.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341716  08.06.2026 CET/CEST

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