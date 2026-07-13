Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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13.07.2026 18:00:03
EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 06. Juli 2026 bis 12. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt Stück 140.000 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 01. Juni 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 01. Juni 2026 bis 12. Juli 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.426.005 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
München, 13. Juli 2026
Siemens Healthineers AG
Der Vorstand
______________________________
1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364972 13.07.2026 CET/CEST
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|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
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