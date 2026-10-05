Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|
05.10.2026 15:29:11
EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2025 – 37. Zwischenmeldung
Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 insgesamt 25.995 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 869.621 Stück.
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.
Koblenz, 5. Oktober 2026
Stabilus SE
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410520 05.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stabilus SE
|
15:29
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:29
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.09.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.09.26
|SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Stabilus SE
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Stabilus SE
|16,22
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.