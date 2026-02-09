Symrise Aktie

09.02.2026 16:15:03

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

09.02.2026 / 16:15 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 1st Interim Report

During the period from 2 February 2026 to and including 6 February 2026, a total of 161,143 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows;

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (in EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue
(MIC-Code)
2026-02-02 3,133 0.00% 70.7725 221,730 AQEU
2026-02-02 8,565 0.01% 70.8085 606,475 CEUX
2026-02-02 5,725 0.00% 70.7365 404,966 TQEX
2026-02-02 14,377 0.01% 70.7866 1,017,699 XETA
2026-02-03 1,687 0.00% 69.3273 116,955 AQEU
2026-02-03 7,147 0.01% 69.2343 494,818 CEUX
2026-02-03 1,373 0.00% 69.3310 95,191 TQEX
2026-02-03 25,793 0.02% 69.2165 1,785,301 XETA
2026-02-04 511 0.00% 72.1867 36,887 AQEU
2026-02-04 2,108 0.00% 72.2030 152,204 CEUX
2026-02-04 375 0.00% 71.6474 26,868 TQEX
2026-02-04 24,418 0.02% 72.3325 1,766,215 XETA
2026-02-05 208 0.00% 73.0849 15,202 AQEU
2026-02-05 6,276 0.00% 72.9712 457,967 CEUX
2026-02-05 1,325 0.00% 73.0207 96,752 TQEX
2026-02-05 24,822 0.02% 72.9705 1,811,274 XETA
2026-02-06 1,432 0.00% 73.3675 105,062 AQEU
2026-02-06 4,124 0.00% 73.2610 302,128 CEUX
2026-02-06 2,560 0.00% 73.2396 187,493 TQEX
2026-02-06 25,184 0.02% 73.3442 1,847,100 XETA
Total 161,143 0.12% 71.6649 11,548,289  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback until and including 6 February 2026 therefore amounts to 161,143  shares.
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

 

Holzminden, 9 February 2026

Symrise AG

The Management Board

 

 


09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com

 
End of News EQS News Service

2273546  09.02.2026 CET/CEST

08:59 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
