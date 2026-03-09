Symrise Aktie

Symrise Aktie

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

09.03.2026 17:16:23

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

09.03.2026 / 17:16 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 5th Interim Report

During the period from 2 March 2026 to and including 6 March 2026 a total of 210,302 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows;

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
2026-03-02 2,976 0.00% 76.0340 226,277 AQEU
2026-03-02 11,209 0.01% 76.1395 853,448 CEUX
2026-03-02 6,223 0.00% 76.0021 472,961 TQEX
2026-03-02 18,092 0.01% 76.0499 1,375,895 XETA
2026-03-03 7,432 0.01% 73.5557 546,666 AQEU
2026-03-03 16,390 0.01% 73.6137 1,206,529 CEUX
2026-03-03 6,314 0.00% 73.7105 465,408 TQEX
2026-03-03 29,864 0.02% 73.6024 2,198,062 XETA
2026-03-04 5,043 0.00% 71.0751 358,432 AQEU
2026-03-04 12,118 0.01% 71.3219 864,279 CEUX
2026-03-04 8,069 0.01% 71.3218 575,496 TQEX
2026-03-04 24,770 0.02% 71.2516 1,764,902 XETA
2026-03-05 1,575 0.00% 72.1652 113,660 AQEU
2026-03-05 5,834 0.00% 72.0613 420,406 CEUX
2026-03-05 2,564 0.00% 72.0257 184,674 TQEX
2026-03-05 9,027 0.01% 72.0149 650,079 XETA
2026-03-06 4,096 0.00% 71.9522 294,716 AQEU
2026-03-06 12,412 0.01% 72.0063 893,742 CEUX
2026-03-06 4,395 0.00% 72.1245 316,987 TQEX
2026-03-06 21,899 0.02% 72.0282 1,577,346 XETA
TOTAL 210,302 0.15% 73.0376 15,359,961  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 6 March 2026 amounts to 828,264 shares,

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG,

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www,symrise,com/investors/share-buyback-2026/,

Holzminden, 09 March 2026

Symrise AG

The Management Board


09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com

 
End of News EQS News Service

2288188  09.03.2026 CET/CEST

06.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy UBS AG
04.03.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
