WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

04.05.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

04.05.2026 / 16:05 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 13th Interim Report

During the period from 27 April 2026 to and including 28 April 2026 a total of 114,300 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
27 Apr 2026 610 0.00% 73.8689 45,060 AQEU
27 Apr 2026 14,879 0.01% 73.9250 1,099,930 CEUX
27 Apr 2026 768 0.00% 73.8720 56,734 TQEX
27 Apr 2026 29,043 0.02% 73.9322 2,147,213 XETA
28 Apr 2026 4,445 0.00% 73.8544 328,283 AQEU
28 Apr 2026 20,120 0.01% 73.8138 1,485,134 CEUX
28 Apr 2026 5,555 0.00% 73.8245 410,095 TQEX
28 Apr 2026 38,880 0.03% 73.8208 2,870,153 XETA
Total 114,300 0.08% 73.8635 8,442,601  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this shar e buyback starting 2 February 2026 until and including 24 April 2026 amounts to 2,020,079  shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Die Aktienrückkäufe pausieren planmäßig im Zeitraum vom 29.04.26 bis 11.05.2025 (einschließlich) - das entspricht jeweils einer Woche vor und nach der Hauptversammlung des Unternehmens am 06.05.2026.

The share repurchase is pausing from 29 Apr to 11 May 2026 (incl.) – that scheduled suspension period corresponds to a week before and after the Annual General Meeting of the company on 6 May 2026.

Holzminden,  4 May 2026

Symrise AG

The Management Board


Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com

 
