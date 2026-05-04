Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
04.05.2026 16:05:03
EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG
Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Acquisition of Own Shares / 13th Interim Report
During the period from 27 April 2026 to and including 28 April 2026 a total of 114,300 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.
The shares were bought back as follows:
The cumulative total number of shares repurchased as part of this shar e buyback starting 2 February 2026 until and including 24 April 2026 amounts to 2,020,079 shares.
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.
Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.
Die Aktienrückkäufe pausieren planmäßig im Zeitraum vom 29.04.26 bis 11.05.2025 (einschließlich) - das entspricht jeweils einer Woche vor und nach der Hauptversammlung des Unternehmens am 06.05.2026.
The share repurchase is pausing from 29 Apr to 11 May 2026 (incl.) – that scheduled suspension period corresponds to a week before and after the Annual General Meeting of the company on 6 May 2026.
Holzminden, 4 May 2026
Symrise AG
The Management Board
04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|End of News
|EQS News Service
|
2320662 04.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
04.05.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
01.05.26
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Buy von Deutsche Bank AG für Symrise-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|74,20
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.