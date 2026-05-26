WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

26.05.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

26.05.2026 / 16:05 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 15th Interim Report

During the period from 18 May 2026 to and including 22 May 2026 a total of 27,975 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
18 May 2026 184 0.00% 73.6665 13,555 AQEU
18 May 2026 7,992 0.01% 73.4065 586,665 CEUX
18 May 2026 328 0.00% 73.4627 24,096 TQEX
18 May 2026 13,420 0.01% 73.4135 985,209 XETA
19 May 2026 901 0.00% 75.7722 68,271 CEUX
19 May 2026 137 0.00% 76.0104 10,413 TQEX
19 May 2026 1,962 0.00% 75.7649 148,651 XETA
20 May 2026 35 0.00% 75.8400 2,654 AQEU
20 May 2026 557 0.00% 75.2524 41,916 CEUX
20 May 2026 58 0.00% 75.5324 4,381 TQEX
20 May 2026 984 0.00% 75.2864 74,082 XETA
21 May 2026 52 0.00% 77.2600 4,018 AQEU
21 May 2026 302 0.00% 76.9546 23,240 CEUX
21 May 2026 35 0.00% 77.2469 2,704 TQEX
21 May 2026 611 0.00% 77.0282 47,064 XETA
22 May 2026 147 0.00% 79.5204 11,689 CEUX
22 May 2026 6 0.00% 80.0000 480 TQEX
22 May 2026 264 0.00% 79.5752 21,008 XETA
Total 27,975 0.02% 73.9980 2,070,094  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this shar e buyback starting 2 February 2026 until and including 22 May 2026 amounts to 2,146,166  shares.

 

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden,  26 May 2026

Symrise AG

The Management Board


Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com

 
Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
18.05.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Symrise Kaufen DZ BANK
12.05.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Symrise Buy UBS AG
30.04.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
