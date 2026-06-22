Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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22.06.2026 18:07:33

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

22.06.2026 / 18:07 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 19th Interim Report

During the period from 15 June 2026 to and including 19 June 2026 a total of 5,000 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
15 Jun 2026 9 0.00% 82.6800 744 AQEU
15 Jun 2026 315 0.00% 82.9107 26,117 CEUX
15 Jun 2026 45 0.00% 82.7311 3,723 TQEX
15 Jun 2026 631 0.00% 82.9896 52,366 XETA
16 Jun 2026 55 0.00% 82.4800 4,536 AQEU
16 Jun 2026 362 0.00% 82.4110 29,833 CEUX
16 Jun 2026 1 0.00% 82.3800 82 TQEX
16 Jun 2026 582 0.00% 82.4116 47,964 XETA
17 Jun 2026 330 0.00% 83.3452 27,504 CEUX
17 Jun 2026 53 0.00% 83.4589 4,423 TQEX
17 Jun 2026 617 0.00% 83.4087 51,463 XETA
18 Jun 2026 337 0.00% 84.1707 28,366 CEUX
18 Jun 2026 69 0.00% 85.2612 5,883 TQEX
18 Jun 2026 594 0.00% 84.1984 50,014 XETA
19 Jun 2026 295 0.00% 85.9966 25,369 CEUX
19 Jun 2026 20 0.00% 86.0190 1,720 TQEX
19 Jun 2026 685 0.00% 85.9735 58,892 XETA
Total 5,000 0.00% 83.7999 419,000  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this shar e buyback starting 2 February 2026 until and including 19 June 2026 amounts to 2,532,509 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

 

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden,  22 June 2026

Symrise AG

The Management Board


22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com

 
End of News EQS News Service

2351346  22.06.2026 CET/CEST

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