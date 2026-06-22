Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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22.06.2026 18:07:33
EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG
/ Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG
Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Acquisition of Own Shares / 19th Interim Report
During the period from 15 June 2026 to and including 19 June 2026 a total of 5,000 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.
The shares were bought back as follows:
The cumulative total number of shares repurchased as part of this shar e buyback starting 2 February 2026 until and including 19 June 2026 amounts to 2,532,509 shares.
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.
Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.
Holzminden, 22 June 2026
Symrise AG
The Management Board
22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|End of News
|EQS News Service
|
2351346 22.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Symrise AG
|
18:07
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
18:07
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.06.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 94 Euro (dpa-AFX)
|
18.06.26
|UBS AG: Buy-Note für Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
15.06.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.06.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|86,08
|0,75%
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