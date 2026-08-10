Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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10.08.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

10.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 26th Interim Report

During the period from 3 August 2026 to and including 7 August 2026 a total of 141,900 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
03.08.2026 1,603 0.00% 89.0097 142,683 AQEU
03.08.2026 6,306 0.00% 89.0341 561,449 CEUX
03.08.2026 2,535 0.00% 89.0673 225,786 TQEX
03.08.2026 18,056 0.01% 89.1785 1,610,207 XETA
04.08.2026 3,061 0.00% 90.1881 276,066 AQEU
04.08.2026 6,532 0.00% 89.9744 587,713 CEUX
04.08.2026 2,110 0.00% 89.8551 189,594 TQEX
04.08.2026 16,897 0.01% 90.0139 1,520,965 XETA
05.08.2026 1,000 0.00% 91.2338 91,234 AQEU
05.08.2026 5,000 0.00% 91.2566 456,283 CEUX
05.08.2026 800 0.00% 91.2170 72,974 TQEX
05.08.2026 21,300 0.02% 91.2638 1,943,919 XETA
06.08.2026 1,910 0.00% 92.1931 176,089 AQEU
06.08.2026 6,490 0.00% 92.2202 598,509 CEUX
06.08.2026 1,208 0.00% 92.3219 111,525 TQEX
06.08.2026 18,492 0.01% 92.2187 1,705,308 XETA
07.08.2026 1,881 0.00% 92.2660 173,552 AQEU
07.08.2026 7,556 0.01% 92.2539 697,070 CEUX
07.08.2026 2,564 0.00% 92.2183 236,448 TQEX
07.08.2026 16,599 0.01% 92.2022 1,530,464 XETA
Total 141,900 0.10% 90.9643 12,907,836  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 7 August 2026 amounts to 3,240,844

shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 10 August 2026

Symrise AG

The Management Board


10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2379892  10.08.2026 CET/CEST

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Symrise AG 91,48 -0,31% Symrise AG

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