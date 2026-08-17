Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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17.08.2026 16:05:04

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

17.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 27th Interim Report

During the period from 10 August 2026 to and including 14 August 2026 a total of 145,500 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
10.08.2026 2,267 0.00% 91.6463 207,762 AQEU
10.08.2026 6,600 0.00% 91.6074 604,609 CEUX
10.08.2026 2,077 0.00% 91.5872 190,227 TQEX
10.08.2026 18,156 0.01% 91.6312 1,663,656 XETA
11.08.2026 3,673 0.00% 91.4009 335,716 AQEU
11.08.2026 6,264 0.00% 91.1923 571,229 CEUX
11.08.2026 1,783 0.00% 91.2048 162,618 TQEX
11.08.2026 17,380 0.01% 91.2316 1,585,605 XETA
12.08.2026 3,578 0.00% 90.0070 322,045 AQEU
12.08.2026 5,955 0.00% 89.9705 535,774 CEUX
12.08.2026 2,693 0.00% 89.8965 242,091 TQEX
12.08.2026 16,874 0.01% 89.9720 1,518,188 XETA
13.08.2026 2,944 0.00% 89.1322 262,405 AQEU
13.08.2026 7,571 0.01% 89.0395 674,118 CEUX
13.08.2026 1,669 0.00% 89.1777 148,838 TQEX
13.08.2026 16,916 0.01% 89.0167 1,505,806 XETA
14.08.2026 3,449 0.00% 89.4136 308,388 AQEU
14.08.2026 6,819 0.00% 89.3839 609,509 CEUX
14.08.2026 2,438 0.00% 89.3135 217,746 TQEX
14.08.2026 16,394 0.01% 89.3575 1,464,927 XETA
Total 145,500 0.10% 90.2492 13,131,257  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 14 August 2026 amounts to 3,386,344 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden.  17 August 2026

Symrise AG

The Management Board


17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2383930  17.08.2026 CET/CEST

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Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 87,80 -1,24% Symrise AG

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