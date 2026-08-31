Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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31.08.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

31.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 29th Interim Report

During the period from  24 August 2026 to and including 28 August 2026 a total of  122.974 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
24.08.2026 78 0,00% 90,0000 7.020 AQEU
24.08.2026 59 0,00% 89,9993 5.310 CEUX
24.08.2026 18 0,00% 90,0000 1.620 TQEX
24.08.2026 28.545 0,02% 90,6270 2.586.948 XETA
25.08.2026 1.191 0,00% 91,1265 108.532 AQEU
25.08.2026 1.450 0,00% 91,0395 132.007 CEUX
25.08.2026 577 0,00% 91,0774 52.552 TQEX
25.08.2026 8.756 0,01% 91,3732 800.064 XETA
26.08.2026 2.528 0,00% 93,2502 235.737 AQEU
26.08.2026 5.842 0,00% 93,4231 545.778 CEUX
26.08.2026 1.361 0,00% 93,5407 127.309 TQEX
26.08.2026 15.869 0,01% 93,4036 1.482.223 XETA
27.08.2026 3.024 0,00% 91,9166 277.956 AQEU
27.08.2026 6.403 0,00% 91,9453 588.726 CEUX
27.08.2026 2.021 0,00% 91,9130 185.756 TQEX
27.08.2026 17.352 0,01% 91,9539 1.595.585 XETA
28.08.2026 2.862 0,00% 93,0001 266.166 AQEU
28.08.2026 7.198 0,01% 92,9052 668.732 CEUX
28.08.2026 1.880 0,00% 92,8116 174.486 TQEX
28.08.2026 15.960 0,01% 92,9564 1.483.585 XETA
Total 122.974 0,09% 92,1015 11.326.089  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 28 August 2026 amounts to 3.656.718

shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 31. August 2026

Symrise AG

The Management Board


31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2391034  31.08.2026 CET/CEST

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Symrise AG 91,88 -0,84% Symrise AG

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