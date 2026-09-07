Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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07.09.2026 17:07:11

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

07.09.2026 / 17:07 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 30th Interim Report

During the period from  31 August 2026 to and including 04 September 2026 a total of  143.000 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
31.08.2026 3.746 0,00% 92,6971 347.243 AQEU
31.08.2026 7.025 0,01% 92,6885 651.137 CEUX
31.08.2026 2.163 0,00% 92,6756 200.457 TQEX
31.08.2026 15.066 0,01% 92,6716 1.396.191 XETA
01.09.2026 3.079 0,00% 92,9647 286.238 AQEU
01.09.2026 7.510 0,01% 93,1639 699.661 CEUX
01.09.2026 969 0,00% 93,0282 90.144 TQEX
01.09.2026 16.442 0,01% 93,1261 1.531.180 XETA
02.09.2026 2.438 0,00% 92,1963 224.775 AQEU
02.09.2026 7.199 0,01% 92,1350 663.280 CEUX
02.09.2026 1.179 0,00% 92,0492 108.526 TQEX
02.09.2026 17.184 0,01% 92,1680 1.583.816 XETA
03.09.2026 2.457 0,00% 91,3726 224.502 AQEU
03.09.2026 7.373 0,01% 91,3609 673.604 CEUX
03.09.2026 1.563 0,00% 91,3043 142.709 TQEX
03.09.2026 18.607 0,01% 91,3797 1.700.302 XETA
04.09.2026 2.467 0,00% 90,8548 224.139 AQEU
04.09.2026 7.849 0,01% 90,7407 712.224 CEUX
04.09.2026 2.192 0,00% 90,6951 198.804 TQEX
04.09.2026 16.492 0,01% 90,7154 1.496.079 XETA
Total 143.000 0,10% 91,9931 13.155.010  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 04 September 2026 amounts to 3.799.718 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 07. September 2026

Symrise AG

The Management Board


07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2395174  07.09.2026 CET/CEST

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Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 89,62 -0,64% Symrise AG

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