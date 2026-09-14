Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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14.09.2026 17:52:51

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

14.09.2026 / 17:52 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 31st Interim Report

During the period from 07 September 2026 to and including 11 September 2026 a total of 148.800 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
07.09.2026 3.828 0,00% 89,8489 343.942 AQEU
07.09.2026 7.534 0,01% 89,9664 677.807 CEUX
07.09.2026 3.289 0,00% 89,9415 295.818 TQEX
07.09.2026 14.349 0,01% 89,9556 1.290.772 XETA
08.09.2026 2.056 0,00% 90,4761 186.019 AQEU
08.09.2026 8.930 0,01% 90,4562 807.774 CEUX
08.09.2026 1.351 0,00% 90,5052 122.273 TQEX
08.09.2026 16.663 0,01% 90,4476 1.507.128 XETA
09.09.2026 1.414 0,00% 90,0945 127.394 AQEU
09.09.2026 8.574 0,01% 90,1272 772.751 CEUX
09.09.2026 2.362 0,00% 89,9770 212.526 TQEX
09.09.2026 16.550 0,01% 90,0894 1.490.980 XETA
10.09.2026 2.385 0,00% 88,2319 210.433 AQEU
10.09.2026 8.474 0,01% 88,1785 747.225 CEUX
10.09.2026 1.252 0,00% 88,1338 110.344 TQEX
10.09.2026 18.789 0,01% 88,1419 1.656.098 XETA
11.09.2026 4.424 0,00% 88,1708 390.068 AQEU
11.09.2026 7.670 0,01% 88,2133 676.596 CEUX
11.09.2026 2.786 0,00% 88,0819 245.396 TQEX
11.09.2026 16.120 0,01% 88,1674 1.421.258 XETA
Total 148.800 0,11% 89,3320 13.292.599  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 11 September 2026 amounts to 3.948.518 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 14. September 2026

Symrise AG

The Management Board


14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2398998  14.09.2026 CET/CEST

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03.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
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Symrise AG 88,32 1,54% Symrise AG

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