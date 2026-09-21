Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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21.09.2026 16:15:01

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

21.09.2026 / 16:15 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 32nd Interim Report

During the period from 14 September 2026 to and including 18 September 2026 a total of  142.500 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
14.09.2026 1.427 0,00% 88,5631 126.380 AQEU
14.09.2026 7.146 0,01% 88,7715 634.361 CEUX
14.09.2026 2.005 0,00% 88,5128 177.468 TQEX
14.09.2026 17.322 0,01% 88,7594 1.537.491 XETA
15.09.2026 3.411 0,00% 89,0128 303.623 AQEU
15.09.2026 6.660 0,00% 89,1294 593.602 CEUX
15.09.2026 1.304 0,00% 88,9121 115.941 TQEX
15.09.2026 16.525 0,01% 89,0623 1.471.755 XETA
16.09.2026 1.608 0,00% 90,5750 145.645 AQEU
16.09.2026 7.240 0,01% 90,5278 655.421 CEUX
16.09.2026 1.655 0,00% 90,6931 150.097 TQEX
16.09.2026 17.397 0,01% 90,5480 1.575.264 XETA
17.09.2026 2.094 0,00% 90,9120 190.370 AQEU
17.09.2026 9.229 0,01% 90,8588 838.536 CEUX
17.09.2026 872 0,00% 90,7904 79.169 TQEX
17.09.2026 16.705 0,01% 90,7904 1.516.654 XETA
18.09.2026 3.566 0,00% 89,1421 317.881 AQEU
18.09.2026 7.679 0,01% 89,1682 684.723 CEUX
18.09.2026 647 0,00% 89,0242 57.599 TQEX
18.09.2026 18.008 0,01% 89,1874 1.606.088 XETA
Total 142.500 0,10% 89,6707 12.778.068  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 18 September 2026 amounts to 4.091.018shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 21. September 2026

Symrise AG

The Management Board


21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2402406  21.09.2026 CET/CEST

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03.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
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Symrise AG 91,26 2,77% Symrise AG

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