Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.09.2026 17:35:11

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

28.09.2026 / 17:35 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 33rd Interim Report

During the period from  21 September 2026 to and including 25 September 2026 a total of  141.600 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume (in EUR) Trading Venue (MIC-Code)
21.09.2026 1.993 0,00% 90,7146 180.794 AQEU
21.09.2026 6.882 0,00% 90,7312 624.412 CEUX
21.09.2026 1.942 0,00% 90,6193 175.983 TQEX
21.09.2026 18.083 0,01% 90,8139 1.642.188 XETA
22.09.2026 1.635 0,00% 91,9440 150.328 AQEU
22.09.2026 12.355 0,01% 93,1277 1.150.593 CEUX
22.09.2026 1.076 0,00% 91,8871 98.871 TQEX
22.09.2026 11.534 0,01% 92,2690 1.064.231 XETA
23.09.2026 3.590 0,00% 92,9511 333.694 AQEU
23.09.2026 5.419 0,00% 92,8132 502.955 CEUX
23.09.2026 2.557 0,00% 93,0545 237.940 TQEX
23.09.2026 18.334 0,01% 92,8315 1.701.972 XETA
24.09.2026 1.662 0,00% 93,0719 154.685 AQEU
24.09.2026 7.222 0,01% 93,0064 671.692 CEUX
24.09.2026 1.140 0,00% 92,9424 105.954 TQEX
24.09.2026 18.276 0,01% 93,0193 1.700.021 XETA
25.09.2026 1.740 0,00% 93,2896 162.324 AQEU
25.09.2026 7.390 0,01% 93,2333 688.994 CEUX
25.09.2026 1.563 0,00% 93,2966 145.823 TQEX
25.09.2026 17.207 0,01% 93,2413 1.604.402 XETA
Total 141.600 0,10% 92,4990 13.097.855  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 25 September 2026 amounts to 4.232.618 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 28. September 2026

Symrise AG

The Management Board


28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2406560  28.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
25.09.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
01.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 93,58 0,41% Symrise AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen