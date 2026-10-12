Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 17:12:01

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

12.10.2026 / 17:12 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 35th Interim Report

During the period from 05 October 2026 to and including 09 October 2026 a total of  145.400 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Numbers of shares  acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume
(in EUR)		 Trading Vanue
05.10.2026 3.464 0,00% 91,2770 316.184 AQEU
05.10.2026 7.873 0,01% 91,2434 718.359 CEUX
05.10.2026 2.766 0,00% 91,2276 252.336 TQEX
05.10.2026 15.897 0,01% 91,2414 1.450.465 XETA
06.10.2026 2.386 0,00% 91,7742 218.973 AQEU
06.10.2026 5.889 0,00% 91,8862 541.118 CEUX
06.10.2026 2.543 0,00% 91,8303 233.524 TQEX
06.10.2026 18.082 0,01% 91,9419 1.662.493 XETA
07.10.2026 2.144 0,00% 91,3738 195.905 AQEU
07.10.2026 7.717 0,01% 91,3711 705.111 CEUX
07.10.2026 944 0,00% 91,3551 86.239 TQEX
07.10.2026 18.195 0,01% 91,3826 1.662.707 XETA
08.10.2026 3.627 0,00% 90,6194 328.677 AQEU
08.10.2026 8.309 0,01% 90,6034 752.824 CEUX
08.10.2026 1.006 0,00% 90,6908 91.235 TQEX
08.10.2026 15.058 0,01% 90,5504 1.363.508 XETA
09.10.2026 5.715 0,00% 92,1795 526.806 AQEU
09.10.2026 5.943 0,00% 92,1881 547.874 CEUX
09.10.2026 3.010 0,00% 92,2465 277.662 TQEX
09.10.2026 14.832 0,01% 92,1960 1.367.452 XETA
Total 145.400 0,10% 91,4680 13.299.453  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 09 October 2026 amounts to 4.518.518 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 12. October 2026

Symrise AG

The Management Board


12.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2414354  12.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
08.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
01.10.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 93,12 1,00% Symrise AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Anleihenfront: ATX letztlich im Plus -- DAX geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen