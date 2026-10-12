Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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12.10.2026 17:12:01
EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG
/ Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG
Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Acquisition of Own Shares / 35th Interim Report
During the period from 05 October 2026 to and including 09 October 2026 a total of 145.400 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.
The shares were bought back as follows:
The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 09 October 2026 amounts to 4.518.518 shares.
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.
Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.
Holzminden, 12. October 2026
Symrise AG
The Management Board
12.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|End of News
|EQS News Service
|
2414354 12.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Symrise AG
|
17:12
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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17:12
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.10.26
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|Symrise-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|93,12
|1,00%
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