Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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02.11.2026 16:48:41
EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG
/ Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG
Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Acquisition of Own Shares - 38th Interim Announcement / Final Announcement
During the period from 26 October 2026 to and including 28 October 2026 a total of 78,429 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.
The shares were bought back as follows:
With the share repurchases disclosed in this announcement, the share buyback programme has been completed as planned. During the period from 2 February 2026 up to and including 28 October 2026, a total of 4,863,147 shares were repurchased at an aggregate purchase price of EUR 399,999,873. This corresponds to 3.5% of the share capital. The volume-weighted average purchase price per share amounted to EUR 82.25 (excluding transaction costs).
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via multilateral trading systems by a credit institution commissioned by Symrise AG.
Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.
Holzminden, 02. November 2026
Symrise AG
The Management Board
02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|End of News
|EQS News Service
|
2426836 02.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Symrise AG
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16:48
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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16:48
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16:44
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy (EQS Group)
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16:44
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf (EQS Group)
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12:27
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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12:27
|Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
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09:28
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|94,54
|1,92%
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