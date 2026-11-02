Symrise Aktie

Symrise ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 16:48:41

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

02.11.2026 / 16:48 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares - 38th Interim Announcement / Final Announcement

During the period from 26 October 2026 to and including 28 October 2026 a total of 78,429 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Numbers of shares  acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume
(in EUR)		 Trading Vanue
26.10.2026 1,743 0.00% 101.6001 177,089 AQEU
26.10.2026 6,674 0.00% 101.5245 677,575 CEUX
26.10.2026 2,041 0.00% 101.4878 207,137 TQEX
26.10.2026 14,542 0.01% 101.6196 1,477,752 XETA
27.10.2026 1,433 0.00% 99.8933 143,147 AQEU
27.10.2026 6,684 0.00% 99.5612 665,467 CEUX
27.10.2026 1,835 0.00% 99.5491 182,673 TQEX
27.10.2026 15,548 0.01% 99.6120 1,548,767 XETA
28.10.2026 661 0.00% 90.6455 59,917 AQEU
28.10.2026 7,313 0.01% 90.5589 662,257 CEUX
28.10.2026 702 0.00% 90.6610 63,644 TQEX
28.10.2026 19,253 0.01% 90.5454 1,743,271 XETA
Total 78,429 0.06% 97.0138 7,608,695  

 

With the share repurchases disclosed in this announcement, the share buyback programme has been completed as planned. During the period from 2 February 2026 up to and including 28 October 2026, a total of 4,863,147 shares were repurchased at an aggregate purchase price of EUR 399,999,873. This corresponds to 3.5% of the share capital. The volume-weighted average purchase price per share amounted to EUR 82.25 (excluding transaction costs).

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via multilateral trading systems by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 02. November 2026

Symrise AG

The Management Board


02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2426836  02.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 94,54 1,92% Symrise AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen