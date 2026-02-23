Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

23.02.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 3.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 156.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen           (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
16.02.2026 4.511 0,00% 75,1382 338.948 AQEU
16.02.2026 7.756 0,01% 75,1639 582.971 CEUX
16.02.2026 3.912 0,00% 75,1395 293.946 TQEX
16.02.2026 16.821 0,01% 75,1708 1.264.448 XETA
17.02.2026 2.911 0,00% 75,6779 220.298 AQEU
17.02.2026 6.986 0,00% 75,8108 529.614 CEUX
17.02.2026 3.524 0,00% 75,8155 267.174 TQEX
17.02.2026 16.079 0,01% 75,7946 1.218.701 XETA
18.02.2026 3.270 0,00% 74,1922 242.608 AQEU
18.02.2026 7.974 0,01% 74,2993 592.463 CEUX
18.02.2026 4.273 0,00% 74,2474 317.259 TQEX
18.02.2026 18.483 0,01% 74,3054 1.373.387 XETA
19.02.2026 3.210 0,00% 75,0006 240.752 AQEU
19.02.2026 7.587 0,01% 75,0102 569.102 CEUX
19.02.2026 4.458 0,00% 75,0428 334.541 TQEX
19.02.2026 15.745 0,01% 75,0116 1.181.058 XETA
20.02.2026 2.162 0,00% 75,4201 163.058 AQEU
20.02.2026 7.266 0,01% 75,3436 547.447 CEUX
20.02.2026 4.042 0,00% 75,3114 304.409 TQEX
20.02.2026 15.030 0,01% 75,3286 1.132.189 XETA
Gesamt 156.000 0,11% 75,0921 11.714.374  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 20. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 471.143 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 23. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280182  23.02.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Symrise AG

