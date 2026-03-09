Symrise Aktie

09.03.2026 17:16:23

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.03.2026 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 5.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 2. März  2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 210.302 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
02.03.2026 2.976 0,00% 76,0340 226.277 AQEU
02.03.2026 11.209 0,01% 76,1395 853.448 CEUX
02.03.2026 6.223 0,00% 76,0021 472.961 TQEX
02.03.2026 18.092 0,01% 76,0499 1.375.895 XETA
03.03.2026 7.432 0,01% 73,5557 546.666 AQEU
03.03.2026 16.390 0,01% 73,6137 1.206.529 CEUX
03.03.2026 6.314 0,00% 73,7105 465.408 TQEX
03.03.2026 29.864 0,02% 73,6024 2.198.062 XETA
04.03.2026 5.043 0,00% 71,0751 358.432 AQEU
04.03.2026 12.118 0,01% 71,3219 864.279 CEUX
04.03.2026 8.069 0,01% 71,3218 575.496 TQEX
04.03.2026 24.770 0,02% 71,2516 1.764.902 XETA
05.03.2026 1.575 0,00% 72,1652 113.660 AQEU
05.03.2026 5.834 0,00% 72,0613 420.406 CEUX
05.03.2026 2.564 0,00% 72,0257 184.674 TQEX
05.03.2026 9.027 0,01% 72,0149 650.079 XETA
06.03.2026 4.096 0,00% 71,9522 294.716 AQEU
06.03.2026 12.412 0,01% 72,0063 893.742 CEUX
06.03.2026 4.395 0,00% 72,1245 316.987 TQEX
06.03.2026 21.899 0,02% 72,0282 1.577.346 XETA
Gesamt 210.302 0,15% 73,0376 15.359.961  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 6. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 828.264 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 09. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288188  09.03.2026 CET/CEST

