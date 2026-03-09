EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.03.2026 / 17:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 5. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 210.302 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 02.03.2026 2.976 0,00% 76,0340 226.277 AQEU 02.03.2026 11.209 0,01% 76,1395 853.448 CEUX 02.03.2026 6.223 0,00% 76,0021 472.961 TQEX 02.03.2026 18.092 0,01% 76,0499 1.375.895 XETA 03.03.2026 7.432 0,01% 73,5557 546.666 AQEU 03.03.2026 16.390 0,01% 73,6137 1.206.529 CEUX 03.03.2026 6.314 0,00% 73,7105 465.408 TQEX 03.03.2026 29.864 0,02% 73,6024 2.198.062 XETA 04.03.2026 5.043 0,00% 71,0751 358.432 AQEU 04.03.2026 12.118 0,01% 71,3219 864.279 CEUX 04.03.2026 8.069 0,01% 71,3218 575.496 TQEX 04.03.2026 24.770 0,02% 71,2516 1.764.902 XETA 05.03.2026 1.575 0,00% 72,1652 113.660 AQEU 05.03.2026 5.834 0,00% 72,0613 420.406 CEUX 05.03.2026 2.564 0,00% 72,0257 184.674 TQEX 05.03.2026 9.027 0,01% 72,0149 650.079 XETA 06.03.2026 4.096 0,00% 71,9522 294.716 AQEU 06.03.2026 12.412 0,01% 72,0063 893.742 CEUX 06.03.2026 4.395 0,00% 72,1245 316.987 TQEX 06.03.2026 21.899 0,02% 72,0282 1.577.346 XETA Gesamt 210.302 0,15% 73,0376 15.359.961

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 6. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 828.264 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 09. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand