Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
09.03.2026 17:16:23
EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 5. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 210.302 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 6. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 828.264 Aktien.
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 09. März 2026
Symrise AG
Der Vorstand
09.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288188 09.03.2026 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|71,92
|-0,42%
