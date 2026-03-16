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Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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16.03.2026 18:01:33

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.03.2026 / 18:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 6.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. März  2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.747 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
09.03.2026 4.684 0,00% 71,5921 335.337 AQEU
09.03.2026 8.052 0,01% 71,5962 576.493 CEUX
09.03.2026 2.650 0,00% 71,6314 189.823 TQEX
09.03.2026 18.614 0,01% 71,6087 1.332.924 XETA
10.03.2026 3.491 0,00% 71,6090 249.987 AQEU
10.03.2026 9.351 0,01% 71,6093 669.619 CEUX
10.03.2026 3.093 0,00% 71,6530 221.623 TQEX
10.03.2026 17.065 0,01% 71,6230 1.222.246 XETA
11.03.2026 6.248 0,00% 70,8228 442.501 AQEU
11.03.2026 12.173 0,01% 70,9134 863.229 CEUX
11.03.2026 4.211 0,00% 70,8800 298.476 TQEX
11.03.2026 22.368 0,02% 70,9098 1.586.110 XETA
12.03.2026 1.422 0,00% 71,6172 101.840 AQEU
12.03.2026 3.764 0,00% 71,3049 268.392 CEUX
12.03.2026 1.149 0,00% 70,7185 81.256 TQEX
12.03.2026 6.412 0,00% 71,1192 456.016 XETA
13.03.2026 1.263 0,00% 73,1822 92.429 AQEU
13.03.2026 4.394 0,00% 73,1555 321.445 CEUX
13.03.2026 2.752 0,00% 73,0488 201.030 TQEX
13.03.2026 8.591 0,01% 73,1388 628.335 XETA
Gesamt 141.747 0,10% 71,5296 10.139.113  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 13. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 970.011  Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 16. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2292176  16.03.2026 CET/CEST

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