EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.07.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 23. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 114.096 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 13.07.2026 1.079 0,00% 88,4696 95.459 AQEU 13.07.2026 8.546 0,01% 88,6048 757.217 CEUX 13.07.2026 1.531 0,00% 88,6782 135.766 TQEX 13.07.2026 13.844 0,01% 88,5961 1.226.524 XETA 14.07.2026 808 0,00% 87,5219 70.718 AQEU 14.07.2026 7.783 0,01% 87,5384 681.311 CEUX 14.07.2026 853 0,00% 87,8193 74.910 TQEX 14.07.2026 14.867 0,01% 87,5326 1.301.347 XETA 15.07.2026 2.103 0,00% 87,8068 184.658 AQEU 15.07.2026 7.520 0,01% 87,5599 658.450 CEUX 15.07.2026 2.034 0,00% 87,5746 178.127 TQEX 15.07.2026 10.128 0,01% 87,5718 886.927 XETA 16.07.2026 1.575 0,00% 88,1758 138.877 AQEU 16.07.2026 7.066 0,01% 88,2138 623.319 CEUX 16.07.2026 1.531 0,00% 88,4283 135.384 TQEX 16.07.2026 10.828 0,01% 88,2195 955.241 XETA 17.07.2026 1.616 0,00% 88,6515 143.261 AQEU 17.07.2026 7.190 0,01% 88,6621 637.480 CEUX 17.07.2026 1.312 0,00% 88,7140 116.393 TQEX 17.07.2026 11.882 0,01% 88,6333 1.053.141 XETA Gesamt 114.096 0,08% 88,1232 10.054.510

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 17. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.876.156 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 20. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand