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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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20.07.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.07.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 23.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Juli  2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 114.096 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
13.07.2026 1.079 0,00% 88,4696 95.459 AQEU
13.07.2026 8.546 0,01% 88,6048 757.217 CEUX
13.07.2026 1.531 0,00% 88,6782 135.766 TQEX
13.07.2026 13.844 0,01% 88,5961 1.226.524 XETA
14.07.2026 808 0,00% 87,5219 70.718 AQEU
14.07.2026 7.783 0,01% 87,5384 681.311 CEUX
14.07.2026 853 0,00% 87,8193 74.910 TQEX
14.07.2026 14.867 0,01% 87,5326 1.301.347 XETA
15.07.2026 2.103 0,00% 87,8068 184.658 AQEU
15.07.2026 7.520 0,01% 87,5599 658.450 CEUX
15.07.2026 2.034 0,00% 87,5746 178.127 TQEX
15.07.2026 10.128 0,01% 87,5718 886.927 XETA
16.07.2026 1.575 0,00% 88,1758 138.877 AQEU
16.07.2026 7.066 0,01% 88,2138 623.319 CEUX
16.07.2026 1.531 0,00% 88,4283 135.384 TQEX
16.07.2026 10.828 0,01% 88,2195 955.241 XETA
17.07.2026 1.616 0,00% 88,6515 143.261 AQEU
17.07.2026 7.190 0,01% 88,6621 637.480 CEUX
17.07.2026 1.312 0,00% 88,7140 116.393 TQEX
17.07.2026 11.882 0,01% 88,6333 1.053.141 XETA
Gesamt 114.096 0,08% 88,1232 10.054.510  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 17. Juli  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.876.156 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 20. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

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