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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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12.10.2026 17:12:01

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 17:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 35.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 05. Oktober 2026 bis einschließlich 09. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 145.400 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
05.10.2026 3.464 0,00% 91,2770 316.184 AQEU
05.10.2026 7.873 0,01% 91,2434 718.359 CEUX
05.10.2026 2.766 0,00% 91,2276 252.336 TQEX
05.10.2026 15.897 0,01% 91,2414 1.450.465 XETA
06.10.2026 2.386 0,00% 91,7742 218.973 AQEU
06.10.2026 5.889 0,00% 91,8862 541.118 CEUX
06.10.2026 2.543 0,00% 91,8303 233.524 TQEX
06.10.2026 18.082 0,01% 91,9419 1.662.493 XETA
07.10.2026 2.144 0,00% 91,3738 195.905 AQEU
07.10.2026 7.717 0,01% 91,3711 705.111 CEUX
07.10.2026 944 0,00% 91,3551 86.239 TQEX
07.10.2026 18.195 0,01% 91,3826 1.662.707 XETA
08.10.2026 3.627 0,00% 90,6194 328.677 AQEU
08.10.2026 8.309 0,01% 90,6034 752.824 CEUX
08.10.2026 1.006 0,00% 90,6908 91.235 TQEX
08.10.2026 15.058 0,01% 90,5504 1.363.508 XETA
09.10.2026 5.715 0,00% 92,1795 526.806 AQEU
09.10.2026 5.943 0,00% 92,1881 547.874 CEUX
09.10.2026 3.010 0,00% 92,2465 277.662 TQEX
09.10.2026 14.832 0,01% 92,1960 1.367.452 XETA
Gesamt 145.400 0,10% 91,4680
13.299.453
 		  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 09. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.518.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 12. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand


12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2414354  12.10.2026 CET/CEST

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