EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Talanx Aktiengesellschaft / Information regarding the share buy-back programme

Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



13.04.2026 / 11:00 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Information regarding the share buy-back programme



13/04/2026

Talanx Aktiengesellschaft

WKN: TLX100

ISIN: DE000TLX1005

In the period from 07 April 2026 through (including) 10 April 2026, 20,000 shares have in total been bought in the course of the ongoing share buy-back of Talanx Aktiengesellschaft.

The following respective amounts of shares were acquired:

Date Shares Acquired

(#) Average Price

(EUR) Total Share Value (EUR) 07/04/2026 5,000 110.66 553,301.60 08/04/2026 5,000 113.25 566,273.50 09/04/2026 5,000 114.49 572,452.30 10/04/2026 5,000 115.20 575,987.90

A list of the individual transactions carried out within one day is published on the company’s website. https://www.talanx.com/en/investor_relations/share/share_buy-back_programme

The total volume of shares acquired in the course of the ongoing share buy-back programme amounts to 30,000 shares.

The shares are acquired by a bank commissioned by Talanx Aktiengesellschaft exclusively via the stock exchange (Xetra).

Contact:

Bernd Sablowsky

Head of Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Phone: +49 511 3747 2793