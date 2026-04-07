EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm

Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.04.2026 / 11:28 CET/CEST

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Information zum Aktienrückkaufprogramm



07.04.2026

Talanx Aktiengesellschaft

WKN: TLX100

ISIN: DE000TLX1005

Im Zeitraum vom 01.04.2026 bis einschließlich 03.04.2026 wurden insgesamt 10.000 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (EUR) Kurswert gesamt (EUR) 01.04.2026 5.000 108,08 540.410,80 02.04.2026 5.000 108,26 541.311,60

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 10.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793