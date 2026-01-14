EQS-CMS: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



14.01.2026 / 08:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung gemäß §139 BörseG

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

Kündigung und Rückzahlung Nachrangiger Schuldverschreibungen 2015 (ISIN: AT0000A1D5E1)

Wien, 14. Jänner 2026



Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hat beschlossen, die Nachrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2046 (Schuldverschreibungen 2015), ISIN AT0000A1D5E1, im Gesamtwert von verbliebenen EUR 154.446.000 (aktuell aushaftendes Nominale) mit Wirkung zum 2. März 2026 zu kündigen und zu ihrem Rückzahlungsbetrag von 100% ihres Nennbetrags zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) angefallener Zinsen zurückzuzahlen.

Sämtliche Genehmigungen durch die Finanzmarktaufsicht wurden erteilt. Als Zahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.

Diese Bekanntmachung stellt kein Verkaufsangebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.

Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen Prospektverordnung (EU) 2017/1129 in der geltenden Fassung dar und wird dies unter keinen Umständen darstellen.