EQS-CMS: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Zulassungsfolgepflichten



31.08.2023 / 09:55 CET/CEST

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. Kündigung und Rückzahlung Nachrangiger Schuldverschreibungen 2013 (ISIN: AT0000A12GN0)



Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hat beschlossen, die Nachrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2043 (Schuldverschreibungen 2013), ISIN AT0000A12GN0, im Gesamtwert von verbliebenen EUR 284,4 Millionen (aktuell aushaftendes Nominale) mit Wirkung zum 9. Oktober 2023 zu kündigen und zu ihrem Rückzahlungsbetrag von 100% ihres Nennbetrags zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) angefallener Zinsen zurückzuzahlen. Sämtliche Genehmigungen durch die Finanzmarktaufsicht wurden erteilt. Als Zahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente. Diese Bekanntmachung stellt kein Verkaufsangebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen Prospektverordnung (EU) 2017/1129 dar und wird dies unter keinen Umständen darstellen. Rückfragen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Investor Relations

1010 Wien, Schottenring 30 Nina Higatzberger-Schwarz Tel.: +43 (0)50 390-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Katarzyna Bizon Tel.: +43 (0)50 390-20071 E-Mail: katarzyna.bizon@vig.com

