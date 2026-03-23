Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
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23.03.2026 18:06:34
EQS-CMS: VINCORION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Vincorion SE
/ Herkunftsstaat
Die VINCORION SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Internet:
|https://vincorion.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2296230 23.03.2026 CET/CEST
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