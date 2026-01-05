WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
05.01.2026 09:00:03
EQS-CMS: WashTec AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: WashTec AG
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 | Acquisition of own shares – 10. Interim announcement
Augsburg, January 5, 2026
On January 2, 2026, WashTec AG purchased a total of 714 shares as part of its ongoing 2025 Share Buyback Program, which was announced on November 5, 2025, in accordance with Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
The following numbers of shares were purchased in each case:
The total number of shares purchased under the 2025 share buyback program since November 6, 2025, up to and including January 2, 2026, thus amounts to 33,877 of shares. The shares of WashTec AG are purchased exclusively via the electronic trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a bank commissioned by WashTec AG.
Detailed information on the transactions pursuant to Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the WashTec AG website in the "Share" section under "Share buyback" (ir.washtec.de/en/).
WashTec AG
The Management Board
05.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Germany
|Internet:
www.washtec.de
|End of News
|EQS News Service
|
2254106 05.01.2026 CET/CEST
