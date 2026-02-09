WashTec Aktie

WashTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 08:51:23

EQS-CMS: WashTec AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: WashTec AG / Announcement pursuant to Art. 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 | Acquisition of own shares – 15. Interim announcement
WashTec AG: Release of a capital market information

09.02.2026 / 08:51 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement pursuant to Art. 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 | Acquisition of own shares – 15. Interim announcement

Augsburg, February 9, 2026

In the period from February 2, 2026 up to and including February 6, 2026, WashTec AG purchased a total of 5,705 shares as part of its ongoing 2025 Share Buyback Program, which was announced on November 5, 2025, in accordance with Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

The following numbers of shares were purchased in each case:
Date Aggregate volume
(number of shares)		 Weighted average price (EUR)
02.02.2026  1,185   48.0227
03.02.2026  980   47.9022
04.02.2026  1,090   46.9271
05.02.2026  1,190   46.5177
06.02.2026  1,260   48.7900


The total number of shares purchased under the 2025 share buyback program since November 6, 2025, up to and including February 6, 2026, thus amounts to 62,319 of shares. The shares of WashTec AG are purchased exclusively via the electronic trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a bank commissioned by WashTec AG.

Detailed information on the transactions pursuant to Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the WashTec AG website in the "Share" section under "Share buyback" (ir.washtec.de/en/).

WashTec AG
The Management Board
 

09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Germany
Internet: www.washtec.de

 
End of News EQS News Service

2273032  09.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WashTec AG

mehr Nachrichten

Analysen zu WashTec AG

mehr Analysen
07.05.25 WashTec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WashTec AG 48,90 0,00% WashTec AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen