WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
02.03.2026 08:54:33
EQS-CMS: WashTec AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: WashTec AG
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 | Acquisition of own shares – 18. Interim announcement
Announcement pursuant to Art. 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 | Acquisition of own shares – 18. Interim announcement
Augsburg, March 2, 2026
In the period from February 23, 2026 up to and including February 27, 2026, WashTec AG purchased a total of 7,833 shares as part of its ongoing 2025 Share Buyback Program, which was announced on November 5, 2025, in accordance with Art. 5 (1) (a) of Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
The following numbers of shares were purchased in each case:
The total number of shares purchased under the 2025 share buyback program since November 6, 2025, up to and including February 27, 2026, thus amounts to 84,147 of shares. The shares of WashTec AG are purchased exclusively via the electronic trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a bank commissioned by WashTec AG.
Detailed information on the transactions pursuant to Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the WashTec AG website in the "Share" section under "Share buyback" (ir.washtec.de/en/).
WashTec AG
The Management Board
02.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.washtec.de
|End of News
|EQS News Service
|
2283456 02.03.2026 CET/CEST
Analysen zu WashTec AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|WashTec AG
|50,60
|1,61%
