Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 14:30:03

EQS-CMS: Wienerberger AG: Other issuer/company information

EQS Post-admission Duties announcement: Wienerberger AG / Publication according to § 119 (9) BörseG
Wienerberger AG: Other issuer/company information

05.05.2026 / 14:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transaction closing notification for the use of 17,101 treasury shares

On March 25, 2026, the Company published the resolution of the Managing Board of Wienerberger AG to use treasury shares.

A report on the use of treasury shares excluding any purchase rights (subscription rights) pursuant to § 153 para 4 and 159 para 2 no 3 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG) was published on March 25, 2026 via the electronic publication and information system of the Republic of Austria (EVI) and is available at https://www.wienerberger.com/en/investors/share.html. The Supervisory Board of the Company issued its approval on April 8, 2026.

Date: April 21, 2026 (inclusive) until April 30, 2026 (inclusive)

Total number of treasury shares used: 17,101 treasury shares of Wienerberger AG (of which on the stock exchange: 0 shares; of which over the counter: 17,101 shares)

Share of share capital: approx. 0.016% of the share capital

Highest/lowest consideration achieved per share in EUR: EUR 29.77

Total value of the shares used: EUR 509,096.77

 


05.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com

 
End of News EQS News Service

2321404  05.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

mehr Analysen
14.04.26 Wienerberger Sell UBS AG
07.04.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
25.02.26 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Wienerberger kaufen Barclays Capital
26.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 24,46 0,41% Wienerberger AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen