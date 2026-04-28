EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



28.04.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Transaktionsmeldung zur Verwendung von eigenen Aktien

Die Wienerberger AG veröffentlichte am 25. März 2026 den Beschluss des Vorstands, eine Verwendung eigener Aktien durchzuführen.

Ein Bericht über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre analog § 153 Abs 4 iVm 159 Abs 2 Z 3 AktG wurde am 25. März 2026 über die elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html veröffentlicht. Der Aufsichtsrat erteilte seine Zustimmung am 8. April 2026.

In der Kalenderwoche 17/2026 (Woche vom 20. April 2026 bis 26. April 2026 (jeweils einschließlich)) erfolgten folgende Verwendungen eigener Aktien:

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Datum: 21.4.2026

Anzahl der verwendeten eigenen Aktien gesamt: 7.072 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (davon börslich: 0 Stück; davon außerbörslich: 7.072 Stück)

Anteil am Grundkapital: rund 0,0065% des Grundkapitals

Höchster/niedrigster erzielter Gegenwert/gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR: EUR 29,77

Gesamtwert der verwendeten Aktien: EUR 210.533,44

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Datum: 24.4.2026

Anzahl der verwendeten eigenen Aktien gesamt: 3.390 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (davon börslich: 0 Stück; davon außerbörslich: 3.390 Stück)

Anteil am Grundkapital: rund 0,0031% des Grundkapitals

Höchster/niedrigster erzielter Gegenwert/gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR: EUR 29,77

Gesamtwert der verwendeten Aktien: EUR 100.920,30